Met deze goede voornemens ben je een natuurvriendelijke bosbezoeker

Nu door de lockdown veel uitjes niet door kunnen gaan, trekken mensen massaal de natuur in. Toch gaat dat niet altijd goed. Eerder deze week sloeg een Gooise boswachter nog alarm; de natuur kan volgens haar de drukte niet meer aan. Om het natuurbezoek in goede banen te leiden, deelde boswachter Samuelle van Deutekom van Staatsbosbeheer, actief in de Schoorlse Duinen, een aantal goede voornemens.

Schoorlse Duinen - Jessica Douma

Blijf op het pad In de Schoorlse Duinen ligt ruim zestig kilometer aan wandelpad. Verder is er een mountainbike-route en zijn er ruiter- en fietspaden. "Genoeg kilometers om je over te verplaatsen", aldus Van Deutekom in een blog. Door op de paden te blijven is het rest van het bos voor de dieren. "Zij kunnen zich terugtrekken in de bosvakken en daar hun rust vinden. Daarnaast voorkom je dat je planten kapot trapt."

Ruim je afval op "Wat je op je heenweg kan meenemen, kan ook weer mee terug", schrijft de boswachter. Als tip geeft ze bosbezoekers mee om een zakje mee te nemen voor afval. "Als je onderweg een vuilnisbak tegenkomt kan je het daarin gooien." Van Deutekom benadrukt om afval niet naast een vuilnisbak te zetten: "Dieren gaan aan de haal met het afval waardoor het zich weer verspreidt." Ook eten dieren het afval op: "We kennen allemaal de horrorbeelden van vogelmagen vol plastic en dieren die verstrikt zitten in mondkapjes." Naast dat bezoekers hun troep niet in de natuur moeten laten slingeren, moeten ze ook geen natuur mee naar huis nemen, schrijft Van Deutekom. "Natuurlijk is het geen probleem als de kinderen een mooie stok hebben gevonden of een dennenappel mee naar huis nemen. Maar het bos is geen tuincentrum waar je je mos voor je kerststukjes haalt, je eigen kerstboom omzaagt of tassen vol paddenstoelen uit meeneemt." Niet alleen blijft hierdoor genoeg te eten over voor dieren, ook kunnen andere bezoekers hierdoor meer genieten van de natuur, aldus de boswachter.

Lijn honden aan Onaangelijnde honden kunnen ervoor zorgen dat dieren in hun leefgebied worden gestoord, vertelt Van Deutekom. Zo zijn de Schoorlse Duinen een broedplek van vogels als de houtsnip en nachtzwaluw. Zij broeden op de grond en honden die daar vlakbij lopen, kunnen ervoor zorgen dat de vogels wegtrekken. In de Schoorlse Duinen verschilt het per gebied of honden welkom zijn en wanneer ze aan de lijn moeten. Dit staat op borden aangegeven. De boswachter laat weten dat ze vaak hoort dat bezoekers het makkelijker zouden vinden als overal dezelfde regels gelden. Toch is dat volgens haar geen goede oplossing: "Dat zou waarschijnlijk betekenen dat honden altijd aan de lijn moeten. We willen voor honden ook plekken maken waar ze vrij kunnen lopen. Dus check die borden en hou je er vooral aan, dan kunnen honden op veel plekken wel een deel van het jaar los."