Vermist tienermeisje uit Alkmaar weer terecht

Het 15-jarige meisje uit Alkmaar dat sinds donderdagnacht vermist was, is weer terecht.

"We bedanken iedereen voor het meekijken", vertelt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. De politie was gister bezorgd over de vermissing.

De tiener was donderdag rond 0.00 uur in de buurt van de Heereweg in Castricum voor het laatst gezien. Daarna had niemand meer iets van haar vernomen. De politie heeft er ook een opsporingsbericht uit laten gaan.