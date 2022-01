Uitslag Vuurwerkmeldpunt wijkt af van beeld burgemeester: 'Grappig om te zien'

De uiteindelijke cijfers van het Vuurwerkmeldpunt Huizen geven een ander beeld van de vuurwerkoverlast in het dorp dan het bericht van de burgemeester. 'Grappig om te zien', reageert Ruben Woudsma van het meldpunt in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

Adobe Stock

Eerder deze week liet burgemeester Niek Meijer weten dat volgens de buitengewone opsporingsambtenaren, de ingehuurde beveiligers en de brandweer 'een van de rustigste nieuwjaarsnachten van de afgelopen jaren' was. Wel heeft hij het vermoeden dat er deze jaarwisseling meer vuurwerk is afgestoken. "Het was meer dan vorig jaar en niet alleen tijdens de jaarwisseling is er vuurwerk afgestoken, ook daarvoor werd er vuurwerkoverlast ervaren en gemeld", zei Meijer in een terugblik.

Verschillen Ruben Woudsma is de man achter het Vuurwerkmeldpunt Huizen en houdt al tien jaar de overlast bij. Hij vindt het snelle persbericht na de jaarwisseling van de burgemeester opvallend. "Op 1 en 2 januari komen er nog steeds meldingen binnen. Ook op mijn meldpunt kwamen nog veel nabranders binnen met mensen die een rondje hadden gelopen en een melding hadden gedaan van het vandalisme", zegt Woudsma. "Had even gewacht met het persbericht."

Uitslag Vuurwerkmeldpunt Huizen Woensdag 5 januari sloot het Vuurwerkmeldpunt Huizen en werd de balans opgemaakt. In totaal zijn er 638 meldingen gedaan. Het aantal klachten is hiermee met ongeveer 50% gestegen ten opzichte van het vorige jaar. De dagen na de jaarwisseling komen er nog veel meldingen binnen omdat bewoners tijdens nieuwjaarswandelingen de schade pas met eigen ogen zien.

Ook het bericht van de burgemeester zelf wijkt af van de gegevens van het Vuurwerkmeldpunt van Huizen. Dat het een rustige jaarwisseling geweest is zie je volgens Woudsma namelijk niet terug in het aantal meldingen. "Dat is wel grappig om te zien", zegt het CDA-raadslid. "Soms moet je denk ik even pas op de plaats maken wanneer je een melding in de wereld gooit." Zoals elk jaar schrijft Woudsma een rapport op basis van de inhoud van de meldingen en zal dit - met meerdere aanbevelingen - aanbieden aan de burgemeester. "Ik denk dat er weinig verrassingen tussen de aanbevelingen zitten. Het is deels een herhaling van zetten in vergelijking met voorgaande jaren." Luister het hele interview terug via deze link.