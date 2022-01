Laatste fase experiment om eigen energie in Eemnes te houden ingegaan

De overgehouden energie doorgeven aan iemand die tekort komt, dat is in een notendop het idee van de Europese pilot LEF (Lokaal Energie Flexibiliteit). In Eemnes heeft iedereen die mee wilde doen zich ingeschreven en daarmee is de proef de laatste fase ingegaan. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag licht de voorzitter van de lokale energiecorporatie, Peter van Drenth, het experiment toe.

Zo zou proef als voordeel moeten hebben dat het voor bewoners goedkoper is om energie van de buurman te krijgen. Daarnaast moet het zogenaamde energiecongestie - het overbelast raken van het netwerk als alle zonnepanelen volop opwekken - voorkomen. Ook moet het voorkomen dat er overgebleven energie verloren gaat.

Uitwisseling

Van Drenth benadrukt dat het nu nog om een 'papieren uitwisseling' gaat. De uitwisseling gaat via het net. "Via de slimme energiemeter meten we wat er aan gebruik en overschot is. In 2020 zagen we 54.000 kilowatt aan zonnestroom teruggeleverd en het verbruik was maar 31.000 kilowatt", legt Van Drenth uit.

"Kortom: er zat potentie in meer lokaal verbruik op dat moment." Door bijvoorbeeld op dat soort hoogtepunten in verbruik de wasmachine aan te zetten kan er veel bespaard worden.

In dat jaar begon de proef en deden er 50 Eemnessers mee. Nu zijn er nog eens tachtig deelnemers bijgekomen. De proef loopt medio dit jaar af en met de opgehaalde data wordt gekeken of er onderdelen van het onderzoek gelijk ingezet gaan worden. Ook wordt er gekeken naar een proef met batterijen om daadwerkelijk overgebleven energie op te slaan. Na afloop wordt gekeken of de hele proef levensvatbaar is voor de gemiddelde bewoner.

Luister het hele interview terug via deze link.