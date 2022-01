Dakar-rally voor team uit Nieuw-Vennep voortijdig opgehouden: "Het is vrij zuur"

Aanvoerder van Rally Team Dust Warriors, William Van Groningen aan het woord over het stranden van de IVECO tijdens #Dakar2022. Het is zuur zo te eindigen. De motor zal bij terugkomst echter zo spoedig mogelijk worden gerepareerd, zodat deelname aan de #AfricaEcoRace van 2022 in maart gewaarborgd blijft. Want al is het verlies van de deelname aan deze Dakar rally nog niet helemaal verwerkt knipoogt de AER naar Rally Team Dust Warriors van om de hoek.