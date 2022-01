KNMI waarschuwt voor gladheid, strooiwagens de weg op

Het kan erg glad zijn deze ochtend op de weg. Door winterse buien heeft het KNMI gisteravond al voor een groot deel van het land code geel uitgegeven. De gladheid zal naar verwachting pas in de in de loop van de ochtend minder worden.

Vanaf gisteravond 22.00 uur tot vanochtend 10.00 uur is het glad omdat natte wegen in de nacht gaan bevriezen. Dit kan op de weg voor gevaarlijke situaties zorgen en daarom is er code geel afgegeven.

In de ochtend is het verder droog, maar de bewolking neemt in de middag toe. Later vandaag zal het op sommige plaatsen regenen en is het rond de 4 graden. Bij de kust kan de wind vanavond hard zijn, windkracht 7. In de nacht wordt het geleidelijk vanuit het westen droog.