Drie auto's belanden in één avond in de sloot

Drie auto's kwamen vanavond afzonderlijk van elkaar terecht in de sloot in West-Friesland. Een van de bestuurders zat niet meer in zijn auto en is nog spoorloos. Bij de andere twee ongelukken vielen geen gewonden.

Langs De Gouw in Grootebroek belandde een auto in de sloot - Foto's: Inter Visual Studio

De eerste auto reed rond zes uur vanavond langs de Grutteweide in Wervershoof het water in. Vermoedelijk verloor de automobilist de grip op de weg door een plaatselijke hagelbui. Rond kwart voor acht reedt de tweede auto de sloot in. Deze keer langs De Gouw in Grootebroek. Ook hier zou de bestuurder de macht over het stuur zijn verloren door heftige weersomstandigheden. De derde auto reed rond negen uur van de autoweg af en kwam tot stilstand in een greppel. De politie kwam al snel ter plaatste, maar trof de bestuurder niet meer aan. Vermoedelijk is deze gevlucht.