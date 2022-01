Superieure Irene Schouten blijft winnen: Europees kampioen op de 3.000 meter

Er staat nog steeds geen maat op Irene Schouten. Vanavond heeft de schaatsster in Heerenveen voor het eerst in haar carrière de Europese titel gepakt op de 3.000 meter.

Met een tijd van drie minuten, 56 seconden en 62 honderdsten was ze ruim drie seconden sneller dan Antoinette de Jong, die het zilver pakte. Francesca Lollobrigida schaatste naar het brons. Voor Schouten was het de derde tijd ooit in Thialf. De twee snelste tijden staan ook op haar naam.

Eerder dit seizoen was de Hoogkarspelde al de beste in Polen en in de Verenigde Staten op de 3.000 meter. Ook op het OKT vorige week wist de Hoogkarspelse te winnen.

Op zaterdag 10 februari staat de olympische 3.000 meter op het programma in Peking.