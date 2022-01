Daten tijdens de lockdown: "Blijf positief, dat maakt ook aantrekkelijk"

Daten tijdens de lockdown blijft lastig, zo zeggen veel vrijgezellen. Met de kroegen dicht is het moeilijk om juist die ene speciale persoon tegen het lijf te lopen. Daarnaast is er niet veel variatie in de date-activiteiten. Datingcoach Mathijs Dingjan en datingapp-oprichter Marsha Goei vertellen hoe je toch succesvol kan daten in een lockdown.

Wandelen dus, veel meer kan er op dit moment simpelweg niet. Maar ook dan kan het snel gaan vanaf een eerste date. "Wat je ziet, is dat mensen zich wat eenzamer voelen en zich daardoor eerder hechten aan een bepaald persoon" weet de datingcoach. "En daardoor in een soort snelvaart terecht komen, omdat ze sneller thuis gaan afspreken en iets hebben van: we kunnen niet te veel mensen zien, dus laten wij samen maar bij elkaar blijven. "

Masha is zelf een van de oprichters van de datingapp Breeze en ziet een duidelijke verandering in de manier waarop mensen nog daten. "Het grote verschil tussen een paar weken geleden en nu is dat horecadates er niet meer in zitten en dat mensen creatievere manieren gaan zoeken om te daten, zoals wandelen."

"Als je te snel al bij mensen thuis gaat afspreken, is de kans wat groter dat je gelijk in bed beland"

Is het wel zo verstandig om met je kersverse date gelijk op de bank te kruipen? Het licht al snel voor de hand, nu alle horeca dicht is. "In de meeste gevallen zou ik altijd aanraden om dates buiten de deur te doen. En niet gelijk thuis af te spreken" adviseert Mathijs. "Zodat je mensen leert kennen in verschillende omgevingen. En als je te snel al bij mensen thuis gaat afspreken, is de kans wat groter dat je gelijk in bed beland."

Een klik

Ook Masha raadt het aan om te gaan wandelen tijdens de eerste date. "Dat zijn ook makkelijke manieren om het af te kappen als het niets is. Als je thuis gaat afspreken is het wat meer risicovol en is het moeilijker om iemand uit je huis te krijgen."

Spreek dus ergens buiten af, duik niet gelijk op de bank, wees creatief en blijf positief. "Als die persoon waarmee jij wilt daten dan ziet dat jij op deze manier met de situatie omgaat, is dat juist heel aantrekkelijk" concluderen Mathijs en Marsha. "Heb je een klik? Dan zijn er heel veel opties die je hebt, zolang je je creativiteit maar loslaat."