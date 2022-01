Anonieme weldoener schenkt bloemen aan dokters en prikkers: "Het zijn zorgkanjers"

Onder de ruitenwisser van een NH Nieuws-verslaggever lag vandaag een lief briefje. In het kader van een 'positieve nieuwstip' schrijft iemand dat hij de prik- en vaccinatielocaties, ziekenhuizen en een huisarts in onze provincie als dank voor hun goede werk een plant met een pot heeft geschonken. Hartverwarmend en ontzettend lief, reageren ze.

"Het zijn zorgkanjers. Ze hebben van mij een kerstster met pot gekregen als waardering voor hun goede werk en als tegenwicht voor sommige negatieve berichten", schrijft de man, waarvan we inmiddels weten weten wie hij is. Hij sluit af met de initialen N. H.

Ook de assistente van de Alkmaarse huisarts, waar de briefjesschrijver het over heeft begint te lachen als we vanmiddag langsgaan en beginnen over een 'kerstster'. "Ja, zeker. Die hebben we ook gehad en stond hier op de balie. Ontzettend lief van deze man. We waren al verbaasd, want hij is zelf helemaal geen patiënt bij ons."

Hij kwam het persoonlijk brengen en weet dus wie het is, maar in verband met zijn privacy mag ze dit niet zeggen. Wel wil ze via deze weg nogmaals laten weten dat zulke gebaren het heel erg goed doen in deze drukke coronatijd.

Recent vertelde de dokter van de praktijk in een interview met het Noordhollands Dagblad dat het water ze aan de lippen staat. De artsen krijgen te maken met brutale patiënten, personeelsuitval en enorme werkdruk. "Ja, schrijf hier maar wat over. Dit is nog eens leuk nieuws."