Bewoners niet geïnformeerd over plannen warmtecentrale: "Het heeft ons overvallen"

De mogelijke komst van een gasgestookte warmtecentrale naar Noord stuit op verzet in de wijken Jeugdland en Elzenhagen. Zo'n zogenaamde hulpwarmtecentrale (HWC) moet ervoor zorgen dat Amsterdammers die aangesloten zijn op het warmtenet er ook op de koudste dagen warmpjes bij zitten. Maar tot afgelopen woensdag wisten de bewoners niet eens dat er plannen waren voor de bouw van de centrale bij hun om de hoek.

Bij toeval kwam Ed van Leeuwen - bewoner van de wijk Jeugdland - erachter. Hij las deze week in een blaadje van de provincie dat energiereus Vattenfall een vergunning heeft aangevraagd voor de bouw van een hulpwarmtecentrale, bij hem om de hoek. "En het lijkt wel in een vergevorderd stadium te zijn. Het heeft ons nogal overvallen en verrast."

De hulpwarmtecentrale is ingetekend in de driehoek net ten noorden van de ringweg A10, ingesloten door de Buikslotermeerdijk en de N247. De kleine centrale moet op heel koude dagen extra warmte opwekken voor de stadsverwarming, of bijspringen als er problemen zijn bij die andere warmtebron voor stadsdeel Noord, afvalenergiebedrijf AEB Amsterdam. Er zijn meer van die kleine centrales in de stad. Maar Ed had tot voor kort nog nooit van zo’n ding gehoord. "Wat zijn de voor- en nadelen, kan zo’n ding ontploffen, hoe zit het met de uitstoot, hebben we daar last van ja of nee. Geen idee, want we zijn er niet over geïnformeerd."

Quote "Nooit met een woord over gerept" ed van leeuwen - bewoner jeugdland

De plek waar de hulpwarmtecentrale mogelijk komt, is een groen gebied bij de oude waterzuivering, waar ook de oud-krakers van het ADM-terrein zijn neergestreken. De ADM'ers, buurtbewoners en de gemeente spreken volgens Ed al jaren over de invulling van het gebied. "Om het te ontsluiten en geschikt te maken als groen- en recreatiegebied met een buurtfunctie. Die gesprekken voeren we met de gemeente. En in al die gesprekken over plannen en ideeën, is er nooit met ook maar één woord gerept over het plaatsen van zo’n hulpwarmtecentrale."

Bewoners zijn ook bang dat het Pepijnpad verdwijnt

Pepijnpad In het gebied is vorig jaar ook het Pepijnpad aangelegd. Een herinnering aan de 14-jarige Pepijn Remmers, die hier in zijn tentje overleed aan een combinatie van drugs en koolmonoxidevergiftiging. Bewoners zijn bang dat deze bijzondere plek misschien moet wijken voor de nieuwe centrale, maar stadsdeel Noord laat weten dat het Pepijnpad blijft bestaan. Op de vraag waarom de bewoners op geen enkele manier zijn geïnformeerd over de mogelijke komst van een centrale komt geen antwoord. Ook in de reactie van energieleverancier Vattenfall wordt met geen woord gesproken over de bewoners van de wijken Jeugdland en Elzenhagen:

Reactie Vattenfall: Westpoort Warmte onderzoekt of er een hulpwarmtecentrale gebouwd kan worden op de zogeheten slibvelden bij de A10 Noord. Dergelijke installaties staan door de hele stad en zijn een regulier onderdeel van het stadswarmtenet waarmee wij zorgen dat klanten nooit in de kou hoeven te zitten.



De tijdelijke gebruikers van de slibvelden, die sinds vorig jaar zijn verenigd als de Verademing, zijn in 2020 geïnformeerd over de mogelijke komst van de hulpwarmtecentrale en afgelopen zomer is Westpoort Warmte hierover met hen in gesprek gegaan. De gemeente wil in de eerste helft van dit jaar naar buiten treden met een schets voor de toekomstige invulling van het dit gebied, wat bestaat uit de slibvelden en de voormalige rioolwaterzuiveringsinstallatie Noord. De hulpwarmtecentrale is hier slechts een klein onderdeel van.