Dorpshuis Centrum start broodnodige crowdfunding 'om hoofd boven water te houden'

Dorpshuis Centrum in Andijk staat al geruime tijd in het rood en daarom is er een broodnodige crowdfundactie gestart om het voortbestaan van de iconische plek te realiseren. Binnen één week werd er al ruim 10.000 euro opgehaald voor het dorpshuis, dat al bijna zestig jaar bestaat. En dat roert zowel het bestuur als beheerder Henny van Bragt.

Henny van Bragt werkt inmiddels al drie jaar in Dorpshuis Andijk als beheerder - Tom de Vos

"De sjoelbakken staan alvast klaar voor gebruik", lacht Henny van Bragt. Al drie jaar lang is hij beheerder van Dorpshuis het Centrum aan de Sportlaan. En waar het normaal gesproken bruist van de borrels, feestjes en bijeenkomsten, is het al een geruime tijd erg stil in het pand. "Dat is soms wel wat saai", vindt Van Bragt, "maar één voordeel heeft de lockdown wel. Ik ben nooit laat thuis." Om toch nog wat geld binnen te halen, verzorgt de beheerder afhaalmaaltijden en worden er ruimtes in het pand gebruikt door de GGD als priklocaties, maar dat is niet genoeg om het hoofd zelfstandig boven water te houden, vertelt Van Bragt zichtbaar teleurgesteld. Tekst gaat verder onder video.

De crowdfunding moet ervoor zorgen dat het dorpshuis voorlopig uit de problemen blijft - NH Nieuws

Flink in de min Vanwege de strenge coronamaatregelen loopt het dorpshuis al een geruime tijd veel belangrijke inkomsten mis en samen met het bestuur bedacht de beheerder daarom een crowdfundactie. "Het bedrag van 15.000 euro is wat we nodig hebben om ons weer naar de plus te trekken", legt penningmeester Arend Vrolijk uit. "We staan namelijk al een flinke tijd in de min."

Het extra geld zal worden gebruikt om de verliezen te dekken, zodat het voortbestaan van het dorpshuis niet in gevaar komt. "Met dit bedrag verwacht ik dat we het een halfjaar langer zullen volhouden", vertelt de beheerder. Voor corona werkte Van Bragt gemiddeld zo’n 60 uur in de week en was er genoeg te beleven in het dorpshuis. Nu is het rustig en is hij vaak vroeg thuis. Dat is soms een beetje saai, maar de donaties motiveren hem enorm, zo vertelt hij. "De donaties zijn hartstikke mooi natuurlijk. Ook de reacties die de mensen er dan bijschrijven. Ze zeggen dan: 'joh, het dorpshuis moet toch gewoon blijven openblijven'? En ja, dat is prettig om te lezen." Van de gemeente kan het dorpshuis al geruime tijd geen subsidie meer verwachten. "Sinds 1999 geeft de gemeente al geen subsidie meer aan dorpshuizen, dus ook niet voor ons", vervolgt de beheerder. Volledig heropenen, zou voor Van Bragt natuurlijk het mooiste zijn, maar realistisch blijft hij wel. "Wat zal ik zeggen? Ik hoop dit jaar", lacht hij. "Laat ik positief zijn."