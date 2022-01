Toch weer extra testlocatie in 't Gooi: Emmauskerk wordt tijdelijke nieuwe plek

De GGD Gooi en Vechtstreek ziet toch weer de noodzaak een nieuwe testlocatie te openen. Vanaf woensdag 12 januari moet de Emmauskerk in Hilversum fungeren als tweede plek in 't Gooi waar inwoners zich kunnen laten testen op het coronavirus.

Het aantal positieve testen neemt toe net zoals het mensen in 't Gooi dat zich laat testen. Met de snelle verspreiding van de Omikronvariant is de verwachting dat de aantallen de komende tijd alleen nog maar zullen stijgen.

Dat is voor de Gooise GGD de aanleiding geweest om bij de gemeenten de vraag uit te zetten wie een geschikte locatie beschikbaar heeft. Hilversum stak de hand op en heeft de kerk aan de Kerkelandenlaan aangedragen. "We zijn erg blij met deze extra locatie", merkt een GGD-woordvoerder op.

Soepel

Tevens benadrukt de GGD dat het om een tijdelijke testlocatie gaat. In eerste instantie gaat het om een periode van vier weken. Of dit langer moet worden, is afhankelijk van de positieve gevallen, het aantal mensen dat zich laat testen en hoe soepel het boosteren verloopt.

Vanaf woensdag kunnen de eerste inwoners met een afspraak naar de Hilversumse locatie komen om zich te laten testen op Covid-19. De testlocatie is zes dagen per week open; van maandag tot en met zaterdag.

Enige plek

Nog geen drie weken geleden meldde de GGD Gooi en Vechtstreek dat zij de testlocatie in Hilversum op de Zuiderloswal ging sluiten. Deze keuze werd gemaakt zodat er meer ruimte zou komen voor het kunnen opschalen voor de boostercampagne. Sindsdien is de Sijsjesberg in Huizen nog de enige plek waar mensen zich kunnen laten testen.

Om die boostercampagne inderdaad een impuls te geven, heeft de GGD op maandag 27 december een extra vaccinatielocatie geopend. Het oude Hocrasterrein in Bussum is nu al bijna twee weken de plek waar geboosterd wordt.