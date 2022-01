'Onuitvoerbaar, onbetaalbaar en oneerbiedig': rijschoolhouder ziet niks in plannen CBR

'Het helpt de leerlingen niet en is een klap in het gezicht van rijschoolhouders.' De Amsterdamse rijschoolhouder Seweta Zirak heeft geen goed woord over voor het plan van het CBR om een extra beoordeling te eisen van leerlingen voordat ze mogen afrijden.

"Het is niet in het belang van de kandidaat, rijlessen zijn een dure grap en het is best wel een kwetsbaar leerproces. Als je je dan ook nog eens een tweede keer moet gaan bewijzen bij een andere rijschoolhouder, dan zet je iemand enorm voor het blok", vertelt ze bij NH Radio. Volgens de Amsterdamse zou het plan 'bijna niet uitvoerbaar zijn'. "Het is ook een flinke extra kostenpost voor de leerlingen. En dat weegt bij de vaak jonge afrijders zwaar mee." Ook stelt ze dat er al diverse beter werkende methodes zijn om leerlingen te testen voordat ze 'voor het echie' gaan afrijden. "Hiervoor is bijvoorbeeld de tussentijdse toets in het leven geroepen. Wij, en veel rijscholen met ons, adviseren die altijd aan leerlingen."

Proef met extra beoordeling door andere instructeur vóór het rijexamen Via onze mediapartner NOS Onder leiding van het ministerie van Infrastructuur komt er binnenkort een proef waarbij een kandidaat voor het rijexamen door twee rijscholen wordt voorgedragen voordat er afgereden mag worden. Deze pilot komt voort uit de adviezen van de commissie-Roemer, die voorstellen heeft gedaan voor verbetering van de rijschoolbranche. Het betekent dat een kandidaat die van zijn rijschool mag afrijden, eerst ook door een instructeur van een andere rijschool moet worden beoordeeld, voordat het examen daadwerkelijk wordt aangevraagd. Het is nog niet bekend wanneer de proef met de "collegiale toets" van start gaat. Rijinstructeurs kunnen er vrijwillig aan deelnemen. Het ministerie van Infrastructuur benadrukt dat het gaat om een kleinschalige proef. In een brief aan Tweede Kamer beloofde minister Visser eind vorig jaar dat de eerste resultaten van de proef nog in het eerste kwartaal van dit jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Dat er voor het plan geen inspraak zou zijn geweest vanuit de rijschoolhouders zelf, vindt Zirak kwetsend. "Er wordt nu vanuit het CBR geblèrd over de rijscholen. Het getuigd van weinig vertrouwen." 'Politiek geformuleerde afwimpeling' De rijschoolhoudster zegt meerdere malen met CBR-directeur Alexander Pechtold in gesprek te hebben proberen te komen, maar steeds niet meer dan een 'politiek geformuleerde afwimpeling' te krijgen. "We zijn het zat dat er over ons, en niet met ons, wordt gepraat." Daarom is Zirak samen met andere rijschoolhouders bezig om een brandbrief op te stelen om naar het CBR te sturen. "Misschien dat er dan wel wordt geluisterd. We zullen nog eens proberen om met meneer Pechtold in gesprek te gaan."