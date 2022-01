Léon de Haarlemse Elon Musk met 3D geprinte boten? "Musk wist ook niets van auto's"

Het is voorzichtig instappen in de Groene D3Aak zoals de boot van Léon Wokke heet. Vijf jaar lang heeft de Haarlemmer aan de ontwikkeling van deze boot gewerkt en dat is niet zonder reden: het vaartuig is gemaakt door een 3D-printer.

Een robotarm, zoals we die kennen uit de auto-industrie, met daarop een soort grote slagroomspuit heeft de boot hier in Haarlem geprint. "Die robotarm beweegt eigenlijk niet 3D, maar 5D omdat je echt alle kanten op kunt gaan en dus niet als Lego-blokjes alleen omhoog gaat", aldus Wokke.

Ook is het mogelijk om het materiaal dat uit de spuit komt in verschillende diktes aan te brengen. "Hierdoor krijgen we de rondingen in het schip die er nu zijn. Aan de voor- en achterkant is hij hoger en dat komt door het dikker geprinte materiaal", zegt Wokke terwijl de boot geruisloos door het Spaarne glijdt.

Het was een droom voor Wokke, die ook als planner bij NS werkt, om deze boot te ontwikkelen. Hij hoopt er in de toekomst meer te kunnen bouwen om zijn uiteindelijke doel te kunnen waarmaken.

Plastic soep

Dat uiteindelijk doel is om de boot volledig te printen met het plastic dat nu nog in de oceanen rond drijft. "Het lijkt mij ontzettend mooi als we van al dat plastic dat uit het water wordt gevist een nieuw product kunnen fabriceren. Zo kunnen we het leven van dat plastic hergebruiken."

Helaas moet Wokke daar nog wel even op wachten. "We kunnen dat plastic helaas niet recyclen, we hebben nog geen printers die dat plastic kunnen printen. Tot die tijd moeten we het dus doen met deze boot."