Groot onderhoud aan Westerhavenbrug in Medemblik: gemotoriseerd verkeer moet omrijden

Al het gemotoriseerde verkeer moet omrijden, waarvoor een omleidingsroute is ingesteld. Buspassagiers worden aangeraden om de reisinformatie op de website van busvervoerder Connexxion in de gaten te houden. De werkzaamheden duren tot uiterlijk maandag 21 maart. Voor vragen kunnen mensen terecht bij de gemeente, aldus een woordvoerder.

Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van de noodbrug (red. op de foto aangegeven in het rood). De noodbrug wordt ook maandag 10 januari aangelegd, maar kan niet gelijk gebruikt worden. Wanneer dan wel, is nog niet duidelijk. De gemeente zegt ernaar te streven om dat zo snel mogelijk te doen.

De brug is verouderd en er zijn regelmatig storingen. Om reden dat het verkeer groter en zwaarder is geworden, is onderhoud noodzakelijk, aldus een woordvoerder. Zowel de brug als de sluis worden gerenoveerd, zodat die weer jaren mee kunnen. Om het werk te kunnen uitvoeren, moet de Westerhavenburg volledig worden afgesloten.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]