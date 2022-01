Dijklander Ziekenhuis zet stewardessen in tegen agressie en met succes

Het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend en Hoorn heeft stewardessen ingezet om de toenemende agressie tegen te gaan. En met succes. "Ze zijn opgeleid om te deëscaleren, mensen op hun gemak te laten voelen", vertelt Irella de Vos, hoofd Beschouwende klinieken in Purmerend.

Net als veel andere ziekenhuizen heeft ook het Dijklander Ziekenhuis steeds vaker te maken met agressie. Vooral over het naleven van de coronamaatregelen. "Het start vaak niet met agressie, maar bijvoorbeeld met iemand die geen mondkapje op wil doen. Een verpleegkundige sprak ze dan aan en dat liep vaak hoog op. De verpleegkundige voelt zich niet veilig en haalt dan de bewaking erbij. Dat geeft vaak irritatie tot agressie aan toe", aldus de Vos. Stewardessen uit de luchtvaart Bij het ziekenhuis hoorden ze over stewardessen en besloten die ook in te zetten tijdens de bezoekuren. Sinds begin december in Purmerend en deze week zijn ze ook actief op de locatie in Hoorn. Ze heten niet voor niks stewardessen, want ze komen ook allemaal uit de luchtvaart. "Sommigen zijn al gepensioneerd, maar ook stewardessen die nu wat minder werk hebben." Eén van hen is Jeanette Pietersen, een gepensioneerd stewardess. Ze wil graag helpen. "Ik zag dat ze mensen zochten en wilde graag iets doen in de zorg. Het is in de lijn van wat ik heb gedaan. Je bent een gastvrouw, dingen regelen, praten met mensen. En ik heb ook ervaring met minder leuke situaties. Het is heel leuk werk."

Quote "Een bezoeker die niet meer weg wilde kreeg ik wel weg" jeanette pietersen, stewardess

Een geheim heeft ze niet. "Vooral luisteren, begrip tonen en mensen laten merken dat ze gehoord worden", vertelt Jeanette. Als voorbeeld geeft ze een incident aan met een vrouw, die na het bezoekuur niet meer weg wilde gaan bij haar moeder. "Begrip tonen dat ze er nog is en dat ze haar moeder wil helpen. Ik zei: 'we moeten ons aan de regels houden en ik moet u echt vragen om weg te gaan'. Toen pakte ze haar jas en ging ze weg. Je moet er niet gelijk met de botte bijl d'r in gaan, dan slaat de vlam in de pan." Met succes Behalve in moeilijke situaties helpen ze ook mensen de juiste weg te vinden, om ze te helpen bij het aankleden op de covid-afdeling en om voorraden aan te vullen. En dus blijven de stewardessen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. "Verpleegkundigen hoeven geen discussies aan te gaan en kunnen hun werk doen en uitvoeren, daar waar het hard nodig is, namelijk bij de patiënt", benadrukt De Vos. Al erkent ze ook dat het triest is dat de inzet van stewardessen nodig is. "Dat wel, maar dit is een goede oplossing. Je merkt dat bezoekers het heel prettig vinden, dus het is eigenlijk een win-winsituatie."