Komen de vervloekte ondergrondse palen in de Alkmaarse binnenstad terug?

Een seconde later kwam het bij hem binnen. "Ik zit op de paal." Zijn auto was total loss. Maar er zijn nog tientallen gevallen bekend waarbij de toegangspaal onverwacht weer omhoog kwam. Ook fietsers gleden regelmatig uit over de stalen platen: materieel en fysiek leed tot gevolg.

Lex Verëll, woonachtig in het centrum, reed bijvoorbeeld een keer achter een vrachtwagen aan de stad in toen zijn peperdure cabrio ineens werd doorboord. Hij vertelde destijds tegen NH Nieuws: "Een enorme klap was het, je weet niet wat er gebeurd. Ik dacht eerst aan een hartaanval of zo."

Even terug in de tijd: van 1998 tot 2017 kon je niet zomaar met je auto het centrum van Alkmaar binnenkomen. Op verschillende plekken stonden zilveren, lichtgevende palen (pollers, red.) en pas als je geregistreerd stond bij de gemeente en een pasje had, zakten ze de grond in. Dat ging ook weleens gruwelijk mis.

Aan het begin van het Ritsevoort staat een verkeerstechnisch busje midden op de weg: je moet even omrijden met de auto, want er wordt gewerkt aan de paal. Met een zoomend geluid komt 'ie zowaar de grond uit. "Ik ben 'm aan het testen en hij doet het nog perfect", zegt de techneut.

Een bonnenregen in de binnenstad , kopte NH Nieuws boven een reportage daarover later in 2017. "Vroeger was het heel duidelijk waar je naar binnen kan en waar je naar buiten moet", zegt een gedupeerde ondernemer voor de camera. Hij was 99 euro armer. Er werden duidelijkere borden geplaatst.

Lex en velen anderen waren heel blij, maar anderen reageerden kritisch. "Die camera's? Een melkoe! Al die arme toeristen die argeloos de stad inrijden." Want hoewel er waarschuwingsborden langs de weg van de verschillende ingangen van het centrum stonden, was deze nieuwe paalloze maatregel lang niet voor iedereen duidelijk.

En inmiddels is bij de meeste Alkmaarders wel bekend dat je niet zomaar door mag rijden als er geen palen staan én dat je naast een parkeervergunning ook inrijvergunning voor de binnenstad nodig hebt. Alleen een ouder stel of een Duitse toerist belandt af en toe nog weleens met de auto midden op de Laat.

"I can't come here? Why? And how do I go back?" Is meermaals de reactie als je met een verontschuldigende blik op het raam tikt om diegene te wijzen op de boete die vermoedelijk binnenkort op de deurmat valt. Maar vandaag, 7 januari 2022, werden er dus weer 'palen getest'.

"Ik geloof dat de gemeente ze weer wil gebruiken", zegt de techneut als we vragen wat hij ervan weet. "Maar dat moet je daar even navragen." En dat doen we dan maar.