De Peiling: het is de taak van scholen om de gevaren van sociale media bij te brengen

Scholieren zouden op de basisschool al ongewenst naaktfoto's van klasgenoten verspreiden, dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Leraren en zorgcoördinatoren willen dat mediawijsheid verplichte lesstof wordt, ben je het daarmee eens? Of vind je dat het bijvoorbeeld de taak van de ouders is om hun kind te waarschuwen voor de gevaren van sociale media.

Bij 1 op de 4 basisscholen hebben leerlingen te maken met online shaming doormiddel van het ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto's. Dat blijkt uit onderzoek van journalistiek platform Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies naar het basis- en voorgezet onderwijs. Het betreft kinderen uit groep 7 en 8: zij zijn vaak slechts rond de 10 of 11 jaar oud. Scholen zijn op dit moment niet verplicht om les te geven over online shaming.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 595 docenten, waarvan 410 leerkrachten uit groep 7 en 8 van de basisschool. Bijna honderd van hen kregen te maken met het ongewenst verspreiden van intieme foto's en filmpjes.

De meeste van deze leraren en zorgcoördinatoren geven aan dat er wel eens aandacht aan online shaming wordt besteed in de lessen, maar dat het geen verplicht onderdeel is. Bijna de helft van de ondervraagde leerkrachten zegt dat er geen duidelijke afspraken zijn over wat er moet gebeuren wanneer de naaktbeelden van een leerling rondgaan.

Stiekem gefilmd onder douche

Online shaming komt op verschillende manieren voor. Sommige kinderen zouden zich hebben uitgekleed voor een webcam, waarna de opgenomen beelden rondgingen. Andere kinderen werden bijvoorbeeld stiekem gefilmd terwijl ze tijdens een schoolkamp onder de douche stonden. De beelden worden vaak gedeeld via Whatsapp, Instagram of TikTok.

Veel leraren en zorgcoördinatoren zien graag dat voorlichting over online shaming wettelijk verplicht moet worden opgenomen in de lesstof. Demissionair onderwijsminister Arie Slob zegt in een reactie op het onderzoek dat het aan de orde stellen van 'mediawijsheid' op scholen zo snel mogelijk 'wettelijk moet worden verankerd'.