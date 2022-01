Twee mannen voor auto-inbraak Grootebroek zitten nog vast, eigenaren gereedschap terecht

Oplettende buurtbewoners trokken woensdagavond aan de bel bij de politie. Die kon de mannen aanhouden toen ze bezig waren met een auto-inbraak. De twee zitten nog altijd vast.

Eigenaren terecht

Tijdens de aanhouding vonden de agenten een grote hoeveelheid aan gereedschap, die vermoedelijk door de inbrekers is gestolen. De politie kon de eigenaren niet traceren en schakelde de buurt in. En met succes, want de eigenaren hebben zich gemeld, laat de politiewoordvoerder weten. "Het gereedschap is of wordt nu opgehaald bij het politiebureau in Hoorn."