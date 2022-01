40.000 euro schade in Hilversum tijdens 'extreem rustige' jaarwisseling

De jaarwisseling in Hilversum mag dan volgens burgemeester Pieter Broertjes 'extreem rustig' zijn verlopen, maar de schade die is veroorzaakt is vele malen groter dan in de afgelopen jaren. Nu de oud- en nieuwkruitdampen zijn opgetrokken, blijkt dat er voor 40.000 euro aan gemeentelijke eigendommen is vernield.

Een lichtmast, een parkeerautomaat, diverse verkeersborden, een jeugdontmoetingsplek, een aantal speeltoestellen en bestrating hebben het rond de jaarwisseling in Hilversum onder meer moeten ontgelden. Dat blijkt uit de opsomming die de burgemeester maakt in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens Broertjes hoort de stijging van de schade tijdens oud en nieuw bij de landelijke trend. In de meeste Nederlandse gemeenten blijkt er meer sprake te zijn van vandalisme. Dat heeft een aantal oorzaken, aldus de burgemeester. Hij noemt de zachte weersomstandigheden in de nacht van vrijdag op zaterdag, de coronamoeheid en de toename van het afsteken van zwaar (illegaal) vuurwerk (zie foto).

Centrale vuurwerkshow

Het ditmaal niet houden van een centrale vuurwerkshow op het Marktplein zou eveneens een oorzaak kunnen zijn. Vanwege de coronamaatregelen kon dit evenement, waar duizenden mensen op af komen, niet doorgaan. "Die show geeft mensen plezier en afleiding. Mogelijk is dit ook van invloed geweest", filosofeert de burgervader.

Broertjes betreurt dat er zo veel schade is. Hij herhaalt zijn woorden van zaterdag dat oud en nieuw over het algemeen rustig is verlopen. Er zijn geen grote incidenten geweest, wel zijn gemeentelijke en particuliere spullen gesloopt en dat laat zeker zijn sporen na bij inwoners. "Het is begrijpelijk dat als in een straat of wijk iets wordt vernield of in de brand staat, dit impact heeft op het veiligheidsgevoel. Het raakt mij dat er bij sommigen zo weinig respect is voor eigendommen van anderen", meldt Broertjes.

Op nieuwjaarsdag heeft de gemeente een overzicht gemaakt van alle vernielingen en is inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Tevens is de resterende rommel van de jaarwisseling zo snel mogelijk opgeruimd.