Burgemeester Oostzaan sluit klimpark tóch na 'klacht van voorbijganger'

Burgemeester Marvin Polak van de gemeente Oostzaan heeft vanmorgen besloten om Klimpark Twiske te sluiten. Medewerker Cato en het team zijn het hier niet mee eens en balen enorm. Cato: "Wij vinden dat we een buitensportlocatie zijn. Maar gemeente Oostzaan vindt dat we een doorstroomlocatie zijn."

Vanmorgen publiceerden wij nog een reportage over 'buitensporten' in het klimpark. Cato van Baarsen vertelt aan NH Nieuws dat terwijl de verslaggever de reportage aan het filmen was, de directeur er alles aan deed om de burgemeester op een andere gedachte te brengen. "Er is een voorbijganger geweest die het er niet mee eens was dat we open waren", vertelt ze.

Cato vertelde gisteren nog enthousiast dat ouders het fantastisch vinden: "Het is of schaatsen of dit, ze zijn allemaal dankbaar dat er nog iets te doen is."

