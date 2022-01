KNRM Enkhuizen redde vorig jaar 53 matrozen op het IJsselmeer: "Een bijzondere actie"

Ook in 2021 hebben de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in Enkhuizen niet stil gezeten. Hoewel het een relatief rustig en 'saai' jaar was, bracht het reddingstation toch 132 personen en twee dieren veilig aan wal.

De reddingsactie die schipper Johan Greiner van KNRM Enkhuizen het meeste is bijgebleven, is die van begin mei, toen hij samen met vrijwilligers van reddingstations Andijk, Medemblik en Den Oever een groep matrozen van de marine uit het IJsselmeer redde. "Het waren er zo'n 53", vertelt hij. "Ze waren aan het oefenen in rubberbootjes. Het was koud en de wind stak op, waardoor ze begonnen af te drijven. Een paar bootjes waren omgeslagen en hun eigen veiligheidsboot, die erbij was, kon het niet aan. Toen werden wij ingeschakeld." Een bijzondere reddingsactie, zegt Greiner lachend. "Dit had anders kunnen aflopen, gelukkig brachten we iedereen veilig aan wal, maar zulke acties maak je niet dagelijks mee."

Bijna 3.000 uur in actie

De reddingboten moesten vorig jaar slechts 67 keer uitrukken, vertelt de schipper. "Dat is 30 procent minder dan voorgaande jaren, maar nog altijd goed voor bijna 3.000 uur aan belangeloze inzet." Het reddingstation in Enkhuizen telt momenteel 35 vrijwilligers die 24 uur per dag, zeven per week klaarstaan om mensen en dieren in nood op het water te helpen. "Door weer en wind en dag in dag uit", benadrukt Greiner.

Een gek jaar

Door alle coronamaatregelen hadden de vrijwilligers in 2021 nog steeds te maken met andere werkomstandigheden dan ze gewend zijn. "Oefenavonden konden niet altijd doorgaan en er werd in sommige periodes gevaren met een minimum aan bemanningsleden en in vaste bubbels", legt Greiner uit. Ondanks de beperkingen is het reddingstation volledig inzetbaar gebleven. "En daar gaat het om. Dat we 100 procent inzetbaar blijven", voegt hij er aan toe.