Ruim 13.000 euro schade door vuurwerk in Medemblik

Net als alle andere West-Friese gemeenten is ook Medemblik de dans niet ontsprongen. Rond de jaarwisseling is er voor ruim 13.000 euro schade aangericht aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk.

Zeker 18 afvalbakken, tien verkeersborden, vijf putten en vier zoutbakken zijn gesneuveld als gevolg van vuurwerk en vernielingen rond de jaarwisseling. "Vorig jaar kwam het bedrag uit op ruim 12.000 euro, dus het is wel iets toegenomen. In de jaren voor corona moest de gemeente rond de 15.000 euro aan schade herstellen", legt de woordvoerder uit.

Doodzonde

In de andere West-Friese gemeenten is in totaal voor bijna 70.000 euro schade aangericht door vuurwerkvandalen. De schade in Hoorn, waar veel vernield is, loopt nog wel even door, vertelt een woordvoerder. "Er komen nog steeds meldingen binnen."



De Hoornse wethouder Simon Broersma liet eerder al weten er niets van te begrijpen. "Deze vernielingen zijn nergens goed voor en het is doodzonde van het gemeenschapsgeld. Geld dat we goed kunnen gebruiken voor andere zaken in Hoorn. Helaas is de kans dat daders op heterdaad betrapt worden klein."

Opmeer heeft nog geen meldingen van vuurwerkschade ontvangen.