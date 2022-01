Man met mes en bivakmuts overvalt supermarkt op Mercatorplein

Een man met een mes heeft vanochtend een supermarkt aan het Mercatorplein in West overvallen. Zover bekend ging hij er zonder buit vandoor.

De overval gebeurde rond 07.45 uur. De overvaller droeg tijdens de overval een bivakmuts, meldt de politie.

Via Burgernet is een signalement van de dader verspreid. Hij ging er na de overval vandoor op een grijze Vespa-scooter in de richting van de Jan Evertsenstraat. Wie de man ziet wordt verzocht de politie te bellen.