Vreedzame lichtjesloop tegen coronamaatregelen: 'Lockdown vinden we te heftig'

“Wij lopen mee omdat we het niet eens zijn met het beleid tegen corona, de lockdown vinden we te heftig”, aldus een demonstrant tegen Regio Noordkop. “Het is meer dan een coronacrisis, je ziet heel veel eenzaamheid en mensen weten niet waar ze het zoeken moeten”, haakt een ander daar op aan.

De tocht verliep vreedzaam en na een uur gingen de demonstranten weer huiswaarts.