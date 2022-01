Dangelo ruimt met jeugd buurtafval op: "Het is wat je de kinderen meegeeft"

Naast sporten met kinderen uit de buurt doet goeddoener Dangelo Fontijn nog veel meer om de plaatselijke jeugd 'op de straat te houden'. Twee keer per week trekt hij met zo'n twaalf Haarlemse kids de buurt in om zwerfafval op te ruimen. En dat is nodig, want de kinderen vervelen zich en het is een rommeltje.

Op een bepaald moment krijgen er twee ruzie en gaan ze rollebollend over straat. Maar Dangelo behoudt de rust en spreekt ze erop aan. "Het is wat je de kinderen meegeeft. Ik weet uit mijn eigen jeugd waar ik tegen aan liep en wat ik nodig had en ik probeer een stukje terug te geven," aldus Fontijn.

Zakaria El Aissati was er als een van de eersten vandaag en doet de hele middag ijverig mee. "Al die rommel in de buurt is ontzettend slecht voor het milieu. Vogels kunnen zelfs in het plastic stikken," zegt hij.

De 11-jarige vindt het tof dat Dangelo de kinderen in de buurt op sleeptouw neemt. "Ik vind het heel leuk, maar we maken niet alleen maar schoon. We doen ook allerlei sporten zoals voetballen, rugby en volleyballen. Dat is heel leuk."

Humberto Tan is toch gruwelijk

Na een goede twee uur te hebben gelopen in Europawijk in Schalkwijk komt de groep, die inmiddels gegroeid is tot zo'n twaalf kinderen, aan bij een container. Er worden twee volle vuilniszakken in gegooid.

"We krijgen veel waardering uit de buurt van de ouders", zegt Fontijn. "Maar het ergst vind ik eigenlijk toch wel dat wij de rommel van volwassenen opruimen."

Een doel met zijn nobele daad heeft Fontijn wel. "Ik zou wel eens met de kids bij Humberto Tan in de uitzending willen komen. Dat is toch gruwelijk."