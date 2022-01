Amsterdamse ondernemers willen open: "Het gaat niet om alleen de zorg"

Ondernemers zijn het zat dat ze al twee jaar belemmerd worden in hun bedrijfsvoering. Dat is de strekking van Vereniging Amsterdam City. Ze zijn daarom een petitie gestart en willen per 14 januari weer open. "De geestelijke gezondheid is ook belangrijk", benadrukt Christine Govaert van Amsterdam City.

Eén van die ondernemers is Edward de Jonge Urbach, eigenaar van twee kledingwinkels in Amsterdam. "Ik ben van mening dat duidelijk gemaakt moet worden dat deze lockdown niet langer kan", zegt hij stellig. "Er wordt te weinig gekeken naar en gedaan voor de belangen van ondernemers."

'Kijken naar de voorbeelden om ons heen', dat is één van de uitgangspunten van de petitie . In de buurlanden wordt wel geleefd met corona én open winkels, wordt gesteld. "Kijk naar het buitenland. Nergens anders hoeven de winkels volledig te sluiten, en hier wel", ziet Govaert. "Ondernemers voelen zich machteloos."

Amsterdam City is een ondernemervereniging en komt op voor het belang van alle ondernemingen uit de stad. Hun doel: een gezonde economie. Manager Christine Govaert klinkt geïrriteerd wanneer ze vertelt over de huidige situatie. "Ik begrijp wel dat er een lockdown is, ik ben niet achterlijk. Maar kijk naar de buurlanden."

Brancheverenigingen zetten zich volgens De Jonge Urbach wel in voor ondernemers, maar de daad bij het woord voegen gebeurt wat hem betreft niet. Daarom roept hij mede-ondernemers op zaterdag 8 januari actie te voeren. "In heel Amsterdam, of liever door het hele land, openen winkels hun deuren om gasten te ontvangen voor een kopje koffie."

Het doel is niet er een commerciële dag van te maken, benadrukt De Jonge Urbach. Hij wil een statement maken, eentje met actie in plaats van met woorden. "Op het Museumplein wordt wekelijks koffie gedronken. Wij willen ook koffie drinken. In onze winkels, met onze klanten. Wij kunnen op anderhalve meter koffie drinken."

Lockdown afschalen

Want het kán veilig, is de mening van De Jonge Urbach en Govaert. "We kunnen op een veilige manier open, dat hebben ondernemingen in het verleden al laten zien", vindt Govaert. De Jonge Urbach vult aan: "Ik snap best dat het moeilijk is om alles per direct open te gooien, maar schaal de lockdown af." Eerst op afspraak winkelen, dan op anderhalve meter, totdat het weer op een normale manier kan, stelt hij voor.

Het is nu tijd voor verandering, vindt Govaert. "Niet alleen in het belang van de economie, de geestelijke gezondheid is ook belangrijk. Iedereen is coronamoe. Het gaat niet om alleen de zorg. Ook bij de politie lopen ze op hun tandvlees."