Ruigoord start crowdfunding na verwoestende brand in loods

De loods was een gezamenlijke werkplek en een opslag voor veel gedeelde en persoonlijke spullen en kunstwerken. Eind december is alles verloren gegaan door een grote brand. Atelierhouder Daan Aarnoutse komt elke dag weer op nieuwe spullen die nu kwijt zijn. "Decorstukken, tenten, geluidssystemen, gereedschap; alles is verloren gegaan," vertelt hij. "Het is echt een ramp."

Volgens kunstenaar Blowy was de loods het hart van Ruigoord. "Alle aderen van het dorp kwamen hier samen," vertelt hij.

Crowdfunding

De brandweer heeft geen oorzaak van de brand kunnen vaststellen, omdat alle sporen door de brand zijn verwoest. De Ruigoorders vermoeden dat een kortsluiting de boosdoener is geweest.

"In Ruigoord hebben we een gezegde: tegenwind doet de vlieger stijgen. Dus als gemeenschap klimmen we uit dit gat en gaan we weer door," vertelt Aarnoutse. Daarom zijn de Ruigoorders een crowdfunding gestart. Binnen 24 uur is al bijna veertig procent van het streefbedrag van 75.000 euro binnengehaald.