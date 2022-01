Burgemeester sluit drugswoning aan de Van Beijerenstraat

De hennepkwekerij werd op 6 januari aangetroffen. In de woning zijn ook hennepresten en ander materiaal aangetroffen voor het verwerken van hennepplanten. Tevens waren er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe kweek en bleek er sprake van diefstal van stroom. Volgens de gemeente is het zeer vermoedelijk dat hier een ruime hoeveelheid planten heeft gestaan.

De politie heeft de hennepplantage ontmanteld. Volgens de gemeente was er sprake van beroeps- en bedrijfsmatige teelt. De woning is momenteel verzegeld. Omwonenden zijn geïnformeerd over de sluiting van de drugswoning.

