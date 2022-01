Duivenman mag paar maanden langer blijven in Hilversumse huurwoning

Duivenman Jan de Gooijer mag vier maanden langer in zijn woning in Hilversum blijven. Ondertussen zoekt de woningcorporatie naar een andere woning met tuin in zijn woonplaats, waar plaats is voor één duivenhok. “Ik krijg dit nooit meer terug.”

Blijven in het huis waar hij een kleine twee jaar terug is komen wonen om zijn zieke vader te verzorgen, zit er toch echt niet in voor de 67-jarige Hilversummer. Dat betekent ook een afscheid van veel van zijn geliefde duiven. Dat gaat hem enorm aan het hart.

Na het overlijden van zijn vader in augustus 2021 kreeg Jan de mededeling dat hij per 1 februari 2022 de woning moet verlaten. Hij had zich niet ingeschreven als hoofdhuurder. Daar had hij niet bij stil gestaan toen hij zijn eigen woning had opgezegd om zijn vader te verzorgen.

Bewijs

Woensdag heeft Jan samen met zijn dochter een gesprek gehad bij de Alliantie. Hierin liet de corporatie weten dat de woning beschikbaar moet komen voor een gezin. De Hilversummer had gehoopt op clementie. Zelf was hij een petitie gestart. Diverse buren hebben hun handtekening op het formulier gezet om duidlijk te maken dat Jan en zijn duiven moeten blijven. Het gewenste effect is uitgebleven.

Wel is duidelijk dat de corporatie mee probeert te denken met de huidige huurder. Jan mag nu tot juni in de woning blijven. In de tussentijd wordt een woning in Hilversum gezocht met een tuin waar plek is voor een duivenhok. Gelaten legt de Hilversummer zich erbij neer. "Je kan wel blijven vechten, maar dat heeft geen zin."

Woningcorporatie de Alliantie meldt dat er een goed en prettig gesprek is geweest op het Hilversumse hoofdkantoor. "We blijven met elkaar in gesprek om een passende oplossing te vinden. Tot die tijd kan meneer verblijven op het huidige adres."

Vogelgriep

De Hilversummer denkt maximaal 40 van zijn 150 duiven mee te kunnen nemen als hij straks verhuist. De rest moet hij noodgedwongen verkopen. “Ik ga ze niet doodmaken”, zegt hij klip-en-klaar. Voorlopig moeten de duiven sowieso in hun hok blijven. Vanwege de heftige vogelgriep mogen zij niet losgelaten of vervoerd worden.

Eind 2021 kondigde demissionair minister Kajsa Ollongren aan dat kinderen na het overlijden niet na twee maanden het ouderlijk huis uit moeten, maar dat dit een periode van twee jaar moet worden. Voor deze nieuwe regeling komt de Hilversummer niet in aanmerking. De nog nieuw in te voeren wet geldt voor jongvolwassenen, terwijl Jan 67 jaar is.