Filelopen hoog in de bomen: klimpark mag wél open en beleeft gouden tijden

Buitensportlocaties mogen sinds de laatste persconferentie wel open blijven en dat is goed te merken. Bij het Klimpark Twiske bijvoorbeeld zijn de medewerkers opgetogen: ze zien veel meer mensen langskomen. En niet alleen kinderen: "De ouders vinden het fantastisch", zegt locatiemanager Cato van Baarsen. "Het is of schaatsen of dit, ze zijn allemaal dankbaar dat er nog iets te doen is."

Vandaag is het park volgeboekt. "Maar er is nog wel rekening gehouden met corona, dus dat het niet te druk wordt." Voor Nika die samen met haar moeder het park bezoekt was het bijna misgegaan: ze hadden niet gereserveerd. "Maar door heel lief te vragen mochten we toch even naar binnen." Ook zij merkte dat het druk was: "Het leek wel filelopen."

Quote "De kids hoor je meestal niet over de kou. De ouders die beneden staan te wachten wel..." Locatiemanager Cato van Baarsen

Haar moeder Bianca was blij dat ze iets gevonden had om te doen met haar kinderen. "Veel kinderen zitten de hele tijd achter die iPadjes of computertjes verscholen… Ik vind het als moeder belangrijk dat mijn kinderen wel gewoon buiten komen en een beetje bewegen." Dat het niet al te warm is, deert de kinderen niet volgens locatiemanager Van Baarsen. "Nee joh. Vorig jaar stonden we hier zelfs met sneeuw, dat gaat ook nog gewoon. Maar én harde wind én sneeuw of regen, dan haken ze wat sneller af. De kids hoor je meestal niet." Grijzend: "De ouders die beneden staan te wachten wel…"