Politiechef Frank Paauw blikt terug op afgelopen jaar

2021 was voor de Amsterdamse politiechef Frank Paauw een jaar vol pieken en dalen, met als absolute dieptepunt de moord op Peter R. de Vries. Afgelopen woensdag was Paauw te gast bij Lunchroom op NH Radio. Daar reageerde hij ook op politiegeweld bij coronademonstraties en gaf hij een inkijk in zijn persoonlijke leven.

Toen hij jonger was wilde hij eigenlijk iets met luchtvaart doen, maar een baan als piloot of luchtverkeersleider is voor hem nooit een groot succes geworden. Na een tijd 'zwerven' en bedenken wat hij later wilde worden kwam hij uiteindelijk via de officierenopleiding bij de politie terecht. "Ik heb er geen dag spijt van gehad, ik zit er nu veertig jaar."

Dat ondanks de bewogenheid en nare dingen van het afgelopen jaar. "Dat is ook de reden dat je bij de politie gaat", vertelt hij. "Als je een heel rustig bestaan wil hebben, wil weten hoe laat je thuis bent en je wil 's avonds niet gebeld worden met nieuwe verrassingen, dan moet je dit niet gaan doen."

Moord op Peter R. de Vries

Een van die 'verrassingen' het afgelopen jaar, was de moord op Peter R. de Vries. Paauw werd thuis gebeld en moest direct in de auto stappen voor een overleg met de Amsterdamse driehoek en om de situatie te duiden. "De werkmodus staat dan aan, maar tegelijkertijd heb je ook door waar je in terecht bent gekomen. Het was heel bijzonder, in negatieve zin."

Voor Paauw loopt het politiewerk en zijn persoonlijke gevoelens door elkaar. "Dat loopt gewoon door, dat zet ik niet uit. Het is niet zo dat ik nu aan het werk ben en dat is vanavond pas bedenk hoe heftig het is, wat er dan gebeurt. Dat is zo bij meerdere incidenten, ook in het verleden."