Slapeloze nachten door zoektocht naar nieuw trainingsveld voor therapiehonden

Stichting Therapiehond Nederland leidt al jaren honden op om als therapiehond in verzorgingstehuizen te helpen. Maar op de vaste trainingslocatie, een grasveld bij een manege in Schagerbrug, is de stichting niet meer welkom. Zonder training zijn de honden niet meer inzetbaar, dus de stichting moet heel snel een nieuwe plek vinden.

Angelika Balk is vrijwilliger bij de stichting en heeft al veel slapeloze nachten sinds de manege aankondigde de mondelinge overeenkomst te stoppen. "Van het een op andere moment kregen we te horen dat ze twee wedstrijden extra zouden organiseren en ons geld niet meer nodig hadden", vertelt Angelika.

En dat is een flinke domper voor de stichting, die veel geld heeft geïnvesteerd in het hekwerk rondom het veld. De verwachting was ook dat ze er voor lange tijd mochten blijven. Maar niet dus. "Wij zijn misschien ook naïef geweest", aldus Balk. "Je denkt niet na over een bestuurswisseling, maar die kwam er wel."