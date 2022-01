Vliegtuig cirkelt rondom begraafplaats Purmerend: 'Vaarwel mijn lieffie'

Een klein privé vliegtuig vloog donderdagmiddag met een sleep boven Waterland. Achter het vliegtuigje stond een hele bijzondere tekst: "Vaarwel mijn lieffie 'hartje' Ciska. Het vliegtuig cirkelde voor lange tijd boven de begraafplaats aan de Purmerweg in Purmerend.

De eigenaar van het luchtvaartuig, Bert van de Bunte van Van De Bunte Aviation, weet weinig over het verhaal achter de indrukwekkende tekst. "We kregen de opdracht om deze sleep te maken, voor de rest vraag je dan niet door", vertelt hij aan Regio Purmerend. "Maar het vliegtuig zou inderdaad rondom de begraafplaats in Purmerend gaan cirkelen."

Een indrukwekkende manier om iemand een laatste groet te brengen. Na de rondvlucht langs de begraafplaats dropte het toestel de sleep op het Vliegveld Middenmeer.