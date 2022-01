Oud-Telstar speler tekent contract bij Fins kampioen

Een mooie transfer voor Fabian Serrarens. De aanvaller uit Amsterdam komt het aankomend seizoen uit voor HJK Helsinki. De club uit de Finse hoofdstad is de regerend landskampioen. Sinds afgelopen zomer was Serrarens clubloos.

Een hele rij met clubs heeft Fabian Serrarens al versleten. De 30-jarige aanvaller begon in de jeugd van Ajax en vervolgens kwam hij uit voor Almere City, Telstar, De Graafschap, Arka Gdynia uit Polen en zijn laatste club was Roda JC. Het contract bij de ploeg uit Kerkrade werd in goed overleg op de laatste dag van de afgelopen zomerse transfermarkt ontbonden.

Telstar

In Velsen-Zuid stond Serrarens twee seizoenen onder contract. In totaal speelde hij 68 officiële wedstrijden voor de Witte Leeuwen en daarin scoorde hij 15 keer.

Serrarens tekent voor één seizoen bij HJK Helsinki met een optie voor nog één seizoen. De competitie in Finland start pas in april.