Na jarenlang 'onderzoek' nog steeds geen oplossing voor parkeerprobleem in Medemblik

Al meer dan vijf jaar is het een uitdaging om een auto in het Oostelijke stadsdeel van Medemblik te parkeren. Raadsvragen over het hinderlijke dilemma werden al sinds 2020 gesteld, maar tot op heden is er nog steeds geen oplossing gevonden, en dat terwijl er genoeg initiatieven zijn voorgesteld.

Na al die jaren is er nog steeds geen oplossing gevonden voor het parkeerprobleem in het Oostelijke stadsdeel - Tom de Vos

De eerste raadsvragen over het parkeerprobleem werden door Hart van Medemblik en PWF gesteld, en dateren van 6 augustus 2020. Er zouden periodiek metingen gedaan worden, een pilot van parkeervergunningen zou in het eerste kwartaal van 2021 van start gaan, de bedrijfscontainers zouden uiterlijk 21 augustus 2020 worden opgehaald en er zou voor bedrijven een ondergrondse container komen. Tot grote irritatie van de inwoners, en van fractievoorzitter Tjeu Berlijn, is de parkeerdrukte er nog steeds. Ook zijn er nog geen gratis parkeervergunningen voor het Oostelijk stadsdeel en de bovengrondse containers zijn nog steeds niet vervangen. "Er wordt steeds wat beloofd, maar er komt niks van in", zucht Berlijn. Medio augustus stelde de fractievoorzitter opnieuw raadsvragen over dit probleem. De reactie op zijn vragen ontving hij twee weken geleden. Daarin vermeldde het college dat het parkeervergunningsstelsel operationeel moeten gaan worden in het vierde kwartaal van 2022. "In het eerste kwartaal van 2021 hadden ze al beloofd dit te gaan doen", vervolgt Berlijn. "Maar nu gaat het sowieso nog driekwart jaar langer duren, voordat dit van de grond komt. Ook staan de bedrijfscontainers er nog steeds en veel omwonenden klagen over de stank en daarbij houdt het parkeerplekken bezet." Parkeerdrukmetingen Wel heeft de gemeente 22 parkeerdrukmetingen laten uitvoeren in het Oostelijk stadsdeel.

Daaruit blijkt dat de gemiddelde parkeerdruk over de meetmomenten 85 procent bedraagt, en foutparkeerders worden veelal waargenomen op het Gedempt Achterom, de Tuinstraat en de Oude Haven. Hoop verliezen Doordat het probleem zich al zo lang afspeelt, beginnen bewoners van het Oostelijke stadsdeel de hoop te verliezen. "Hierdoor verdwijnt de geloofwaardigheid in de gemeente steeds meer", concludeert Berlijn. De fractievoorzitter irriteert zich dan ook aan de actiepunten van de gemeente. "Ze laten weten dat ze verder onderzoek gaan doen op welke wijze de parkeerdruk voorkomen kan worden, met hulp van de invoering van het parkeervergunningsstelsel. Hun voornemens zijn om eerst het buitendijks parkeerterrein beter te promoten onder de bezoekers van de stad", zegt hij. Maar volgens Berlijn is dit al onderzocht. "Het is een beetje jammer dat ze dus eerst het buitenwijks parkeren willen promoten en dan pas willen gaan kijken naar vergunningen voor bewoners. Het is jammer dat ze de dingen niet doen die beloofd zijn."