Grote politieactie na achtervolging die bij Amsterdam begon

Bij de achtervolging werd ook een grote politiehelikopter ingezet. Te zien was dat de helikopter tot Utrecht meevloog.

File

Rond 13.00 uur meldde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie dat de snelweg in beide richtingen was afgesloten tussen Breukelen en Maarssen. Er stond daardoor file tussen Vinkeveen en Utrecht.

Volgens een van de automobilisten, die bij Utrecht stilstaat, was er een arrestatieteam aanwezig. Dat was ook te zien op een foto op Twitter. De helikopter is inmiddels weer terug. Het politiebureau in Driebergen wordt volgens verschillende media beveiligd door de Bewakingseenheid van de politie.