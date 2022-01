A2 bij Utrecht dicht na achtervolging die bij Amsterdam begon

De A2 is op dit moment bij Utrecht afgesloten. Dat gebeurde na een achtervolging die rond 12.30 uur ter hoogte van Amsterdam begon. Inmiddels is Grip 1 bij Maarssen afgekondigd.

Bij de achtervolging werd ook een grote politiehelikopter ingezet. Te zien was dat de helikopter tot Utrecht meevloog.

File

Rond 13.00 uur meldde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie dat de snelweg in beide richtingen is afgesloten tussen Breukelen en Maarssen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de afsluitingen blijven. Er staat inmiddels file tussen Vinkeveen en Utrecht.

Volgens een van de automobilisten, die bij Utrecht stilstaat, is er een arrestatieteam aanwezig. De helikopter is inmiddels weer terug. Het politiebureau in Driebergen wordt volgens verschillende media beveiligd door de bewakingseenheid van de politie. Er zijn ook agenten met bivakmutsen op vertrokken vanaf het politiebureau aan de Johan Huizingalaan in Nieuw-West.

Groene auto

Er is inmiddels een Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure gestart voor een auto bij Maarssen. "Er staat nu ook een grote groene auto met twee kleine brandweerauto’s", laat een andere automobilist die vooraan de file staat weten.

De politie liet net na 14.00 uur weten dat het om een 'verdachte situatie' gaat. "Er is 1 auto staande gehouden en 1 verdachte aangehouden." Verder wil de politie nog weinig over de zaak kwijt. Er wordt onderzoek gedaan.

De A2 zou 'zo spoedig mogelijk' vrijgegeven worden.