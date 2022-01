Vuilnisman krijgt bijtende stof over zich heen in Slotervaart

Een vuilnisman is vanmorgen gewond geraakt bij het ophalen van afval in Slotervaart. De straat is door de politie afgezet.

Het ging om een flesje met vloeistof. De vuilnisman probeerde volgens een woordvoerder van de brandweer dat flesje op te pakken met de grijper van de vuilniswagen. Terwijl hij die grijper bediende met de afstandsbediening, kwam de bijtende stof uit een van de vaten over hem heen. Hij is daarna naar een zorginstelling in de buurt gelopen om zich af te spoelen. Omdat hij ook last had van een bijtend gevoel op zijn huid, is hij naar het ziekenhuis gebracht.

Flesje met bijtende stof in Comeniusstraat AT5 / Luuk Koenen

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de vloeistof opgeruimd. De medewerkers droegen beschermende kleding en hadden een luchtfles op hun rug. In eerste instantie werd gemeld dat de vloeistof in de blauwe vaten zat, maar die blauwe vaten waren juist bedoeld om de vloeistof in te stoppen. Agenten zijn inmiddels vertrokken, maar handhavers staan er nog wel.