Communicatie-expert over boostercampagne: 'Informatie wordt te weinig verspreid'

Er loopt wel al het een en ander qua boosterinformatiecampagne in Nederland, maar komt de boodschap wel aan? Er is op dit moment nog geen grootschalige campagne vanuit de overheid over de boosterprik.

Bas van der Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam ziet nog wel een probleem. "Mijn algemene kritiek op de overheidscommunicatie ik vind dat ze heel vaak goede uitingen maken met goede informatie, maar ze worden veel te weinig verspreid," vertelt hij aan NH Radio.

De twijfelaars

Het boosterprikken loopt inmiddels op stoom. Mensen staan bijna in de rij om geprikt te worden, merkt Van der Putten. Op dit moment is 41% van de mensen die een afspraak kunnen maken ook daadwerkelijk geprikt. "Maar je hebt ook nog een hele groep twijfelaars. En dat is de groep die je als laatste ook over de streep moet trekken."