Overleden artiesten uit coronatijd moeten weer wachten op hun eerbetoon in RIPLive Tributeconcert

Het jaarlijkse eerbetoon door Haarlemse muziekliefhebbers en muzikanten aan overleden artiesten is voor de vierde keer uitgesteld in verband met de coronamaatregelen. En dat betekent voor de organisatie 'een hele puzzel' om de juiste artiesten in het programma op te nemen, aldus organisator Hans Goes. Het tributeconcert staat nu gepland op 9 september 2022.

RIPLive Tributeconcert met medewerking van Freek de Jonge - Hans van Leuven

"We zullen voor de komende programmering af en toe nu overleden artiesten moeten overslaan", concludeert Goes. "En je wilt ook niet alleen bekende artiesten als Liesbeth List laten horen, maar ook de onbekende overleden muzikanten die weleens een hit hebben gehad die in ons collectieve geheugen zit." Sinds 2017 maakt een groep Haarlemmers een muzikale ode aan de overleden artiesten met 26 nummers die ze ten gehore brengen op het podium van het Patronaat. Er wordt nu bekeken of toch alle overledenen aan bod kunnen komen via een medley of een video die wordt afgespeeld tijdens het concert. "Het enige positieve aan dit afstel is dat we daar nu nog even de tijd voor hebben", bedenkt Hans Goes zich.

Quote "We zullen een aantal overleden artiesten moeten overslaan" Hans goes, organisator tributeconcert

Bob Fosko Hoe dan ook zal bij de eerstvolgende editie van het RIPLive Tributeconcert wel speciaal stil gestaan worden bij de overleden Bob Fosko. Of juist niet stil gestaan, want de 64-jarige muzikant en tekstschrijver Fosko - pseudoniem voor Geert Timmers - was de frontman van de Raggende Mannen. En hij stond aan de wieg van het initiatief om overleden artiesten op deze manier te eren. "Bob was ook het brein achter het nummer 'Gabbertje' van Hakkuhbar", vertelt Goes. "Dus misschien brengen we dat nummer wel op het podium en dan wordt het feest."

Mindel Koning en Bob Fosko voeren 'Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen op' tijdens eerste Tributeconcert - Franklin van der Erf