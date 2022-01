Dierenambulance druk met organisatie: "We kunnen 100 nieuwe vrijwilligers gebruiken"

Een paar weken geleden werd definitief duidelijk dat Dierenambulance Noord-Kennemerland het dierenvervoer in een groot deel van Noord-Holland Noord gaat organiseren. Op dit moment wordt hard nagedacht hoe dat vorm moet krijgen. Duidelijk is dat er veel vrijwilligers nodig zijn om al het werk te kunnen doen.

"We verwachten zo'n 3.000 ritten per jaar te gaan maken", legt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming uit. "Er rijden twee mensen per ambulance, we hebben dus best veel mensen nodig. We kunnen zeker 100 nieuwe vrijwilligers gebruiken. Het is ook een enorm uitgestrekt gebied. Vanaf Alkmaar tot aan de grens van ons werkgebied in het noorden is een dik uur rijden."

De organisatie is daarom nu aan het nadenken hoe alles moet worden ingevuld. "Ja, zijn er bijvoorbeeld extra posten nodig in de regio? Of krijgen vrijwilligers een bus mee om vanuit huis te werken? Dat zijn we nu allemaal aan het bekijken", zegt Thijssen. "Het is nu gelukkig een relatief rustige periode voor ons en daarom hebben we er de tijd voor. Straks in het voorjaar begint de drukte weer."

Vervoer

Naast bemanning voor de dierenambulance, een chauffeur en een bijrijder, worden er ook vervoersvrijwilligers gezocht. Thijssen: "Zij helpen dieren, die bijvoorbeeld al zijn binnengebracht door de dierenambulance, naar de opvang of dierenarts te brengen. Of ze halen bijvoorbeeld een egel of een vogeltje op die mensen hebben gevonden en al even in een doosje hebben gedaan. Ze gebruiken daarvoor de dierenambulances, je hebt natuurlijk wel een rijbewijs nodig"

Vrijwilligers moeten niet alleen een groot dierenhart hebben, maar ook tegen een stootje kunnen. "Het gaat helaas niet alleen om het ophalen van baby-eendjes of het terugbrengen van weggelopen honden", zegt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. "Je komt ook minder leuke verhalen tegen. Het is wel goed om dat van tevoren te weten." Op de website van de Dierenbescherming staat meer informatie over het vrijwilligerswerk.

Dekking

Niet de hele Noordkop wordt bediend door Dierenambulance Noord-Kennemerland: in het noordelijk deel van Hollands Kroon en in de gemeente Den Helder rijdt Dierenambulance Den Helder. Tot 31 maart kan in Castricum de Dierenambulance Kennemerland worden gebeld.