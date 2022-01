Arie organiseert eigen 'loopie' in Egmond: 'Niet de bedoeling dat iedereen komt'

De Egmond Halve Marathon is afgelast. In plaats van de hardloopwedstrijd, waar duizenden sporters en toeschouwers op afkomen, blijft het in januari stil in Egmond. Dat betekent niet dat er helemaal niet gaat worden gelopen. Egmonder Arie kan niet stilzitten en organiseert een alternatieve loop voor vrienden en familie. Maar het is niet de bedoeling dat er honderden mensen op afkomen, 'want dat mag natuurlijk niet'.

"Ik was zo gestoord om gelijk voor de halve marathon te gaan", vertelt hij aan NH Nieuws. "Twee uur en veertig minuten later sjokte ik de finish over, maar ik had het wel gehaald!"

Die eerste loop wakkerde iets aan in Arie. Hij is inmiddels zestig en loopt de halve marathon nog elk jaar. In zijn piek, op zijn 45ste, liep hij hem in één uur en zestien minuten. "Maar toen trainde ik ook wel vijf dagen per week."

Alternatieve marathon

Het was dan ook even slikken toen hij hoorde dat het feest dit jaar niet doorging. Maar Arie kan niet stilzitten en besloot zelf iets te organiseren voor zijn familie. "Het is echt een familie-initiatief, een lekker 'loopie' samen met de familie", vertelt hij enthousiast. "Het is dan ook zeker niet de bedoeling dat er honderden mensen op afkomen. Dat mag natuurlijk niet."

Arie wil dan ook niemand in de weg zitten met zijn alternatieve loop. Het is geen harde vuist richting het coronabeleid, maar eerder een gezond alternatief voor de familie. Zodat ze de traditie kunnen voortzetten. "Gewoon lekker in de buitenlucht je lichaam een boost geven, van alleen maar binnenzitten word je ook niet gezonder", vat Arie het samen. "Kom op, we moeten wel bewegen!"