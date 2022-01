Dit zijn de populairste babynamen in Noord-Holland van 2021

Heb je een zoontje dat Noah heet, of een dochtertje genaamd Olivia? Mooie namen, maar weinig origineel. Dat blijkt uit cijfers van De Sociale Verzekeringsbank. Zij maken vandaag de ranglijst met populairste kindernamen van 2021 bekend.

Noord-Holland wijkt net iets af van de landelijke ranglijst. In heel Nederland is Noah ook het populairst bij de jongens, maar bij de meisjes staat Julia aan kop.

In 2021 zijn in Nederland (tot en met november 2021) 177.473 baby’s geboren: 90.943 jongens en 86.530 meisjes. 945 van deze jongens kregen de naam Noah, 753 meisjes heten Julia.

Internationale topnamen

‘’De populariteit van voornamen in Nederland staat niet op zichzelf", weet Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht. "De nummer 1 bij de jongens Noah (3e keer op rij) is een internationale topnaam, net zoals Lucas, Liam, James en Finn. Of zoals Mila en de nu snel opkomende Olivia. Vooral Amerika lijkt daarbij het voorbeeld te geven."

De top 10 populairste namen in Noord-Holland zien er als volgt uit:

Jongens Meisjes

1. Noah Olivia

2. James Mila

3. Adam Emma

4. Lucas Julia

5. Liam Sara

6. Luca Yara

7. Max Zoë

8. Sam Lina

9. Mason Sofia

10. Mees Sophie