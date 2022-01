Hoe weet je zeker dat je de natuur niet verstoort? 3 tips van boswachter John

Het lijkt wel een nieuwe vuistregel: een lockdown staat gelijk aan veel meer natuurbezoek. Begin deze week sloeg boswachter Mirjam Hiep alarm bij Mark Rutte over de situatie die momenteel ontstaat in de Gooise natuur. Haar collega in het Goois Natuurreservaat, John Didderen, ratelt zo drie tips op waardoor jij zeker weet dat jij de natuur niet verstoort.

"De paden op, de lanen in, maar blijf dan ook op die paden", grapt hij vanuit het Spanderswoud nabij Hilversum. "Hier liggen tussen de paden bosvakken en ik weet zeker dat daar vossen, reeëen en dassen liggen te rusten. Als bijvoorbeeld een hond zo'n vak in rent, gaat het goed mis."

Daarbij heeft John ook een goede tip om te weten of je een pad in mag of niet. "Kijk, als het pad zo smal is dat je voetje-voor-voetje achter elkaar moet lopen, dan is het niet bedoeld voor mensen. De natuur creeërt ook paden en soms denken mensen dat die kleine paadjes ook voor wandelaars of mountainbikers zijn."

Vuilnis

"Zorg daarnaast ervoor dat je geen troep achterlaat. We komen heel veel mondkapjes tegen die waarschijnlijk per ongeluk uit iemands zak zijn gevallen. Let er dus op dat zulke troep niet in de natuur blijft liggen. Ook als je even geen vuilnisbak tegenkomt, is de natuur geen plek om bijvoorbeeld je koffiebekertje weg te gooien."

Bekijk hieronder een video waarin boswachter John uitlegt hoe dicht de natuur op de wandelpaden leeft.