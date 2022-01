Nu al protest tegen mogelijke komst erotisch centrum Amsterdam Zuidoost: "Doe 'm maar aan de Zuidas"

Het moet veilig zijn en van enig niveau; het nieuwe erotische centrum ergens in de hoofdstad waar zo'n 100 sekswerkers hun diensten aanbieden en dat uiteindelijk tot minder ramen, en dus tot minder overlast, op de Wallen moet leiden. Acht mogelijke plekken zijn voorlopig aangewezen, twee daarvan in Amsterdam Zuidoost. Het Amstel III-gebied en de Arena Poort zijn nu nog 'zoekgebieden'. Buurtbewoners Wilma Kop en Mireille Westfa willen de uitkomst van de zoektocht niet afwachten; hun online petitie tegen de komst van het centrum is intussen 750 keer ondertekend. Westfa: "Ik krijg er een raar gevoel van in mijn maag. Het is net wat Wilma zegt, we heben hier te maken met armoede, met kwetsbare jongeren en met kwetsbare alleenstaande moeders."

Orville Breeveld maakt zich ook zorgen om de veiligheid van het stadsdeel. Hij vindt dat de plannen voor een erotisch centrum haaks staan op de inspanningen van Halsema om met het Masterplan Zuidoost nu juist orde op zaken te stellen.



Breeveld: "Dat is een beetje als zowel in het virus als in het vaccin investeren. Dat kan gewoon niet, dat is van een ambivalentie dat gewoon niet past."



Op straat is overigens niet iedereen mordicus tegen, volgens sommigen is het zelfs een kans voor Zuidoost. De kwestie wordt volgende week besproken in de gemeenteraad. In principe moet aan het eind van dit jaar een voorkeurslocatie zijn gekozen. Ook de bewoners van het Eenhoorngebied in Oost zijn al een vergelijkbare petitie gestart.