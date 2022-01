Amsterdam NL V Amsterdamse Sloterweg straks verboden terrein voor doorgaand verkeer, onvrede over uitvoering

Na jaren van gesteggel lijkt de verkeersgevaarlijke Sloterweg in Amsterdam Nieuw-Sloten verboden terrein te worden voor doorgaand verkeer, een wens van haast iedereen in de buurt. Op 26 januari besluit de gemeenteraad op welke manier dit gaat gebeuren. Er liggen nog twee opties op tafel, allebei leveren ze weerstand op bij een deel van de buurtbewoners.

In beide gevallen komen er kentekencamera's. Wanneer niet-bestemmingsverkeer langs zo'n camera rijdt, krijgt de eigenaar van de auto een boete. Verschil tussen de twee overgebleven varianten is de hoeveelheid camera's. Alles wijst erop dat het de zogenoemde variant 2a gaat worden; het college van burgemeester en wethouders heeft deze optie inmiddels al naar voren geschoven als voorkeursvariant.

Gemeente Amsterdam

In dit geval komen er camera's op de Sloterweg-West, de Sloterweg-Oost en twee op de beide armen van de Laan van Vlaanderen ter hoogte van de Plesmanlaan. Om sluipverkeer naar Badhoevedorp tegen te gaan, zal op de Langsom een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gaan gelden, net als op de Sloterweg vanaf de Anderlechtlaan tot aan de rotonde bij de Baden Powellweg. Variant 11 is de andere overgebleven optie. In dat geval zou er enkel een knip komen op de Sloterweg-West en een 30 kilometer-zone op de Anderlechtlaan en de Laan van Vlaanderen.

Gemeente Amsterdam

Files Buurtbewoners Piet Boon (Nieuw Sloten), Lourens Keers (De Aker) en Ewart Tamminga (Osdorp) zijn tegenstander van variant 2a. "We hebben het over 15.000 auto's die elke dag drie kilometer meer moeten rijden", zegt Keers. "Dat is zes kilometer op en neer, langs zes stoplichten. Dat gaat leiden tot enorme files op die plaatsen." Boon sluit zich daarbij aan. "Als je die vier camera's plaatst, dan heeft dat echt een te grote impact op het stadsdeel."

Reactie wethouder Egbert de Vries (Verkeer) Op dit moment rijden er dagelijks meer dan 15.000 voertuigen op de Sloterweg, terwijl de weg eigenlijk geschikt is voor maximaal 6.000 voertuigen per dag, met diverse onveilige situaties als gevolg. Voorop staat, en daar is eigenlijk iedereen het over eens: de Sloterweg moet veiliger worden. Er zijn meerdere varianten uitgebreid onderzocht. Geen enkele variant biedt een oplossing zonder dat er nadelige effecten op andere plekken ontstaan. Variant 2a zorgt voor de grootse fietsveiligheid op de Sloterweg en met deze variant kan het doorgaand verkeer niet alsnog door Nieuw-Sloten rijden waardoor drukte en overlast voor bewoners in deze wijk zoveel mogelijk beperkt blijft.

Deze variant is relatief snel uitvoerbaar en vindt het beste evenwicht tussen de vele belangen en wensen van betrokkenen. Bij implementatie worden gedurende een jaar de effecten van variant 2a op diverse wegen in zowel Haarlemmermeer als Amsterdam gemonitord. Als er onvoorziene knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid en/of doorstroming ontstaan, worden aanvullende maatregelen getroffen. Indien er onacceptabele knelpunten ontstaan die niet oplosbaar blijken, dan is er altijd nog de mogelijkheid om terug te vallen op een andere variant (zoals variant 11).

Volgens Tamminga, die vlakbij de kruising van de Pieter Calandlaan met Meer en Vaart woont, gaat de situatie zo'n twee kilometer verderop ook gevolgen hebben voor zijn buurt. "Hier wordt meer verkeer verwacht. Vooral op het kruispunt, maar ook op het stuk waar geen vrij fietspad is. De problematiek spreidt zich uit over een veel groter gebied dan alleen de wijk daar."

Alternatief Maar er zijn zeker niet alleen maar tegenstanders van de variant met de vier camera's. Onder anderen Manolo Höhle van de werkgroep Stop Sluipverkeer Nieuw Sloten en Atze Broeckmans van het Bewonerscomité Sloterweg zien juist het alternatief, variant 11, totaal niet zitten. Höhle: "Het is natuurlijk niet een goed plan om 15.000 auto's te verplaatsen van de Sloterweg naar een nieuwbouwwijk in Nieuw-Sloten, waar drie scholen aan de Laan van Vlaanderen liggen en mensen dagelijks moeten passeren. Ook zijn er heel veel fietsers." Omwonenden krijgen op 18 januari de mogelijkheid om in te spreken bij de raadscommissie Mobiliteit Luchtkwaliteit en Water. Een daadwerkelijke beslissing over de situatie op en rondom de Sloterweg wordt een week later genomen, op 26 januari.