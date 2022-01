Ferdinand of toch Ferdinant Spitstraat? Volgens straatnamenexpert staat het nu fout

Een langgekoesterde wens van de familie van vakbondsman Ferdinant Spit ging vorige week in vervulling: de naar hem vernoemde straat in Osdorp kreeg een naamswijziging: de Ferdinand Spitstraat, met een D dus. Maar dat was buiten straatnamenexpert Rob Essers gerekend: volgens hem moet het toch echt met een T. "In zijn geboorteakte staat het met een T."

"Op het bordje staat iets anders dan in de basisregistratie", zegt de Nijmegenaar. "Als je dat wil aanpassen, dan zullen de burgemeester en wethouders een besluit moeten nemen en alle bewoners in kennis moeten stellen. Om dat te wijzigen omdat de familie vindt dat het met een D moet, vind ik een tamelijk zwak argument."

In de geboorteakte staat inderdaad de naam Ferdinant, met een T dus. Maar de familie van Spit, die niet voor camera wilde reageren, stuurde AT5 meerdere documenten waar de naam met een D is gespeld. Essers blijft echter bij zijn standpunt.

De bewoners zijn ook niet blij met de plotselinge naamswijziging, gaven ze eerder al aan tegenover AT5. "Ik vind het vervelend", reageerde een van hen. "Ik sta bij alle instanties geregistreerd in de Ferdinant met een t, zoals het kadaster, de hypotheekakte, noem het maar op. Dat klopt nu ineens niet meer."

Ferdinant Spit was onder mee vakbondsman, ziekenfondsbestuurder en politicus. Zo was hij ooit fractievoorzitter van de lokale fractie van de KVP, dat later opging in het CDA. Spit, geboren in Almelo, overleed in 1958.

Vier jaar later kreeg hij al een straat naar hem vernoemd, echter toen met de volgens de familie foutieve spelling: Ferdinant. Zijn levensloop is hier te lezen. Het straatnaambordje werd destijds door zijn weduwe onthuld.