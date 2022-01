Veel slachtoffers na TikTok-challenge: kindervuurwerk blijkt niet zo kindvriendelijk

Het aantal vuurwerkslachtoffers onder kinderen steeg dit jaar naar 190. In totaal moesten 59 van die kinderen worden behandeld aan ernstige brandwonden. Eén van de boosdoeners: de TikTok-challenge 'vuurwerk stampen'. "Het geeft hele diepe brandwonden, zeker bij kinderen", legt spoedarts in Beverwijk Michael Timmers uit.

Ondanks het vuurwerkverbod waren dit jaar naar schatting 773 mensen met vuurwerkletsel te betreuren. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt VeiligheidNL , het kenniscentrum voor letselpreventie. Een kwart van de slachtoffers is jonger dan twaalf jaar.

"Het geeft littekens en daardoor kan je niet sporten, of je loopt een tijd mank. Je bent daardoor de rest van je leven beschadigd", somt Timmers op. Voorafgaand aan de jaarwisseling waarschuwden de Brandwondenstichting en artsen van de spoedeisende hulp voor de gevaren van de internethype.

Praat open met kinderen

Justine Pardoen geeft ouders advies op het gebied van opvoeding en social media. Zij raadt ouders aan een open gesprek te voeren met kinderen over wat er zoal op, bijvoorbeeld, TikTok is te zien. Want het gedrag helemaal voorkomen is vrijwel onmogelijk, denkt ze. "Als je denkt: 'mijn kind doet dit niet', dan zou ik mezelf wantrouwen."